أخبار عاجلة

صاحبة السعادة-صالح جمعة يحكي علي أصعب اللحظات مع النادي الأهلي -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : ك/ عماد متعب من المهجمين اللي بيتحركوا بشكل ممتاز -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة : ربنا وهبني موهبة السرعة .. ومثلي الأعلي مارسيلو -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح -
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي -
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مصادر: تحالف المعارضة السوداني يحدد أعضاءه الخمسة في مجلس السيادة

Google+ Print

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في المعارضة إن تحالف قوى الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي وسليمان حسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق.

© REUTERS / UMIT BEKTAS

وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، أمس السبت، أن الرئيس الحالي للمجلس الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي، الذي سيعلن عن تشكيله غدا بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي سيتكون من 11 شخصا بينهم 5 عسكريين.

وقال كباشي، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز" عربية، إن "الفريق عبد الفتاح البرهان سيكون رئيسا للمجلس السيادي في الفترة الأولى".

كما ذكر المتحدث أن محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، سيكون ضمن المجموعة العسكرية في المجلس، وكذلك الفريق ياسر العطا، مضيفا "ربما مساء اليوم أو غدا نعلن عن الاسمين الآخرين".

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الخرطوم اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وسط حضور رسمي عربي وأفريقي واسع.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب

باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب

العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"

العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"

بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

التحالف العربي يشن هجمات على أهداف عسكرية لـ "أنصار الله" في صنعاء

التحالف العربي يشن هجمات على أهداف عسكرية لـ "أنصار الله" في صنعاء