التحالف العربي يشن 12 غارة جوية جنوب غربي صعدة الحدودية

القاهرة - سبوتنيك. وصرح مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "طيران التحالف شن 6 غارات منطقة مران في مديرية حيدان جنوب غربي صعدة".

وأضاف المصدر "التحالف استهدف بـ 6 غارات جوية أخرى مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة".

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وتشهد محافظة صعدة غارات جوية للتحالف العربي شبه يومية، تتزامن مع مواجهات بين الجماعة والجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في 8 جبهات قتال.

وكان قائد اللواء الثالث التابع لقوات حرس الحدود في الجيش اليمني العميد هائل القشائي قال أمس إن قواته وبإسناد من مروحيات ومدفعية التحالف "حررت قرية خشبان وسيطرت نارياً على قرية آل حسن في مديرية باقم شمال صعدة، وقطعت خطوط إمداد الحوثيين إلى مركز المديرية، وأمنت المناطق والمرتفعات المحيطة بها".

وتقود السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية لدعم الرئيس عبد منصور هادي لاستعادة السلطة، والسيطرة على المناطق التي استولى عليها الحوثيون أواخر عام 2014.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.