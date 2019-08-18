المصريون يتصدرون حجاج الداخل بالسعودية للموسم الحالي

الرياض - مباشر: استحوذ المصريون على نسبة 35.8 بالمائة من إجمالي حجاج الداخل بالمملكة العربية السعودية القادمين لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج لعام 1440 هـ، ليتصدروا كالعادة قائمة الأكثر حجاً من غير السعوديين بداخل المملكة.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغ عدد الحجاج المصريين من داخل السعودية 35.36 ألف حاج، من بين إجمالي 98.8 ألف حاج من غير السعوديين دخلوا مكة المكرمة لأداء الفريضة.

وتراجع عدد المصريين من داخل المملكة مقارنة بنحو 44.3 ألف حاج خلال العام الماضي 1439 هـ، بنسبة تراجع 20.2 بالمائة، تعادل 8.96 ألف حاج.

وبفارق كبير جاء الباكستانيون في المرتبة الثانية بعدد 12.06 ألف حاج، بنسبة 12.2 بالمائة من إجمالي حجاج الداخل غير السعوديين للعام الحالي 1440هـ.

وبالمثل تراجع عدد حجاج باكستان من داخل المملكة بنسبة 6 بالمائة، مقارنة مع 12.8 ألف حاج في موسم العام الماضي.

واحتل الحجاج اليمنيون المرتبة الثالثة للموسم الحالي بعدد 10.02 ألف حاج يمثلون نسبة 10.1 بالمائة، من إجمالي الحجاج داخل المملكة، بينما احتل حجاج الهند المرتبة الرابعة بعدد 9.8 ألف حاج، يمثلون نسبة 9.9 بالمائة.

وبلغ عدد حجاج الداخل للموسم الحالي 634.4 ألف حاج، من بينهم 211 ألف حاج سعودي، و423.4 ألف حاج من غير السعوديين.

وتوزع عدد حجاج الداخل غير السعوديين على 98.8 ألف حاج قادمون إلى مكة المكرمة، و324.6 ألف حاج من مدينة مكة المكرمة.

وتقوم الهيئة بتقدير عدد حجاج مدينة مكة المكرمة عن طريق مسح أسري عيني تنفذه الهيئة بشكل دوري، وأظهر المسح لعام 1440 هـ، أن 15.9 بالمائة من السكان القطانين في مكة أدوا فريضة الحج عام 1439هـ، شامل المقيمين فيها بصفة مؤقتة خلال موسم الحج.

ويتبع منطقة مكة المكرمة نحو 17 محافظة منها جدة، والطائف، والقنفدة والجموم ورابع والليث، وخليص وغيرها من المحافظات.

ويذكر أن عدد حجاج الخارج بلغ 1.86 مليون حاج، ليصل إجمالي حجاج الموسم الحالي إلى 2.489 مليون حاج.

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