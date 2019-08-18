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مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء على حقل الشيبة النفطي بالسعودية

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مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء على حقل الشيبة النفطي بالسعودية مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء على حقل الشيبة النفطي بالسعودية

الرياض – مباشر: أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الاعتداء الذي نفذته جماعة الحوثي بإحدى الطائرات المسيرة ضد إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة بالمملكة العربية .

وقال عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان للأمانة العامة لمجل التعاون الخليجي اليوم الأحد، إن هذا العمل الارهابي الجبان يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف الزياني، أن مواصلة جماعة الحوثي استهداف المنشآت النفطية في المملكة يكشف أهدافهم الخبيثة في تعريض امدادات الطاقة العالمية للخطر.

وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ اجراءات حازمة لوقفها ومنعها.

وتعرض حقل الشيبة البترولي السعودي لهجوم؛ شنته ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة يوم السبت؛ ما تسبب في اندلاع حريق "صغير" بمحطة للغاز، لكن لم يكن له أي تأثير على إنتاج النفط، كما لم يتسبب في وقوع إصابات وتم إخماد الحريق.

ويعد حقل الشيبة الحقل الخامس من بين أكبر حقول أرامكو النفطية باحتياطيات تبلغ 14.86 مليار برميل من النفط المكافئ، بالإضافة إلى 13.62 مليار برميل من الاحتياطيات المسالة، ووصلت طاقته الإنتاجية إلى مليون برميل يوميا.

وأوضح وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، ملابسات استهداف حقل الشيبة بطائرة مسيرة "مفخخة".

وأدانت عدة دول عربية الحادث الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة، وعلى رأسها والكويت والأردن والبحرين.

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