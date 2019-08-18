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إعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة

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إعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة إعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة
بند توضيح مقدمة بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 22 يوليو 2019م بخصوص بلوغ الخسائر المتراكمة 50٪ فأكثر من رأس المال، وإعلان الشركة بتاريخ 25 يوليو 2019م عن توصية مجلس الإدارة حيال معالجة الخسائر المتراكمة، وإعلان الشركة بتاريخ 6 أغسطس 2019م عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة، تود الشركة التوضيح أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتى تنتهي بتاريخ 4 سبتمبر 2019م) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات. تاريخ إعلان بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال على موقع السوق المالية (تداول) 1440-11-19 الموافق 2019-07-22 تاريخ إعلان توصية مجلس الادارة حيال معالجة الخسائر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-11-22 الموافق 2019-07-25 تاريخ إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-12-05 الموافق 2019-08-06 عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر إصدار قرار في الموضوع تود الشركة التوضيح أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتى تنتهي بتاريخ 4 سبتمبر 2019م) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات. الاكتتاب في كل زيادة رأس المـال خلال 90 يوماً مـن صـدور قـرار الجمعيـة لايوجد التصويت على بنود الجمعية تود الشركة الإشارة إلى ضرورة حضور المساهمين للجمعية العامة غير العادية أو التصويت الآلي على بنود الجمعية؛ وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية

مباشر (اقتصاد)

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