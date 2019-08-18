إيرادات الأشخاص المرخص لهم بالسعودية ترتفع 14% بالربع الثاني

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت الإيرادات المجمعة للأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية السعودية "شركات الوساطة المالية" ارتفاعا خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة الإيرادات، وفقا لبيانات حديثة لهيئة السوق المالية اطلع عليها "مباشر"، بنسبة 14.06 بالمائة بالربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، بزيادة قيمتها 195.27 مليون ريالا.

ووصلت الإيرادات المجمعة للأشخاص المرخص لهم بالمملكة إلى 1.58 مليار ريال في الربع الثاني لعام 2019، ارتفاعا من 1.39 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت الإيرادات المجمعة للأشخاص المرخص لهم في السعودية من هيئة السوق المالية 16.5 بالمائة عن قيمتها بنهاية الربع الأول من عام 2019 والبالغة 1.36 مليار ريال.

وانخفضت الإيرادات المجمعة للأشخاص المرخص لهم في السعودية 5.06 بالمائة عن قيمتها بنهاية عام 2018 والبالغة 1.67 مليار ريال.

وتأتي إيرادات الأشخاص المرخص لهم بالسعودية من عدة أنشطة تمارسها؛ أبرزها إدارة الأصول، والمشورة والأبحاث والاستثمارات، والمصرفية الاستثمارية وغيرها.

قيم تداولات الأشخاص المرخص لهم

وارتفعت قيم التداولات بواسطة الأشخاص المرخص لهم في أسواق الأسهم 8.6 بالمائة، وبما يعادل 42.24 مليار ريال؛ إلى 532.36 مليار ريال، مقابل 490.13 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وزادت قيم التداولات 45.2 بالمائة في الربع الثاني من 2019 وبما يعادل 165.79 مليار ريال عن قيمتها في الربع الأول من العام الجاري والبالغة 366.57 مليار ريال.

وكان أغلب التداولات الي تمت في الربع الثاني من العام الجاري محلية؛ بقيمة 524.22 مليار ريال، تمثل 98.47 بالمائة من إجمالي التداولات خلال تلك الفترة.

وبلغ عدد الأشخاص المرخص لهم بالمملكة 91 شخصا في الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ 84 شخصا في الربع المماثل من العام الماضي، ومقابل 88 شخصا في الربع السابق من العام الجاري.

صافي الدخل..ونسبة التوطين

وارتفع صافي دخل الأشخاص المرخص لهم في السعودية 24.9 خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ إلى 596.07 مليون ريال، مقابل 477.22 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

وارتفع 39.97 بالمائة مقارنة بالربع الأول من عام 2019، والبالغ خلاله 425.84 مليون ريال.

وبلغ إجمالي موجودات الأشخاص المرخص لهم بالمملكة 31.67 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2019، مقابل 32.24 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ عدد القوى العاملة لدى الأشخاص المرخص لهم بالسعودية 4317 موظفا بنهاية الربع الثاني من عام 2019 بنسبة توطين بلغت 73 بالمائة، مقابل 4332 موظفا بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة توطين 72 بالمائة.

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