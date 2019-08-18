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ظريف يعلن نتيجة لقائه في الكويت... اتفاقية مع دول الخليج

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وقال ظريف في تصريح عبر

"تويتر": "أجريت محادثات جيدة مع ولي العهد الكويتي (الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح)، وتمنيت الشفاء العاجل لأمير البلاد".

© REUTERS / Wana News Agency

وتابع "طرحت على الكويت مقترح إيران، لعقد الحوار الإقليمي وبحثت معهم فكرة المقترح الإيراني لتوقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الخليج".

ومضى  ظريف "كما تحدثنا عن ضرورة اعتماد تلك الاتفاقية، حتى نتخلص من الاعتماد على الجهات الفاعلة الخارجية".

وأتم "انتهيت من تلك الجولة القصيرة، وسأشرع حاليا في جولة للدول الاسكندنافية".

التقى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، بولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال ظريف بولي العهد الكويتي، بحسب الوكالة، "نحن وأنتم باقون في هذه المنطقة والغرباء سيرحلون عنها".

وذكر الوكالة أنه خلال اللقاء رحب ولي العهد الكويتي بوزير الخارجية الإيراني، مشيرا إلى رغبة أمير الكويت في استقبال وزير الخارجية الإيراني إلا أن هذا الأمر لم يتيسر بسبب وعكة صحية ألمّت به.

وأكد ولي العهد الكويتي أن مصالح المنطقة فوق وأهم من أي شيء آخر، معلنا استعداد بلاده الدائم للتعاون والحوار بما يصب في مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل الكويت، مساء أمس السبت، والتقى أعضاء جمعية الصداقة الكويتية الإيرانية كما التقى اليوم وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح.

SputnikNews

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