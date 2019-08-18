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الإمارات تدين الاعتداء على حقل النفط السعودي

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أبوظبي - مباشر: أدانت دولة الإمارات الاعتداء الإرهابي، الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي في المملكة العربية عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة.

ونقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرا جسيما على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأكد الإمارات أن أمنها وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وعلق أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على إزدراء المليشيا للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، إلى توحيد الصفوف.

وأكد قرقاش عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أن تعزيز أداء ضروري في المرحلة القادمة، ولا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم.

وتعرض حقل الشيبة البترولي لهجوم شنته ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة في وقت سابق السبت؛ ما تسبب في اندلاع حريق "صغير" بمحطة للغاز، لكن لم يكن له أي تأثير على إنتاج النفط، كما لم يتسبب في وقوع إصابات  وتم إخماد الحريق.

 

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مباشر (اقتصاد)

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