تقرير: توقعات بنمو أرباح "بدجت السعودية" 10.8% خلال 2019

الرياض – مباشر: توقعت الجزيرة كابيتال ارتفاع أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" خلال عام 2019 مقارنة بالعام الماضي.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير اليوم الأحد، إنها تتوقع صافي ربح للشركة بقيمة 188 مليون ريال، مقارنة بـ 170 مليون ريال في 2018، بزيادة نسبتها 10.8 بالمائة.

وتوقعت الجزيرة كابيتال، ارتفاع إيرادات "بدجت" 1.4 بالمائة في العام الجاري إلى 1.06 مليار ريال، مقابل 1.04 مليار ريال بالعام 2018، متوقعة أن تنمو إيرادات الشركة بمعدلات معتدلة خلال السنوات القادمة.

واستمرت الشركة في التوصية لسهم "بدجت السعودية" بالحياد، متضمنا السعر المستهدف للسهم عند 36.4 ريالا.

وتوقعت شركة الأبحاث، ارتفاع مبيعات قطاع السيارات وقطاع التأجير بالمملكة وفي الشركة مستقبلا؛ مع توقعات بدخول 3 ملايين سائقة سعودية لسوق السيارات بحلول العام 2020 بعد السماح للمرأة بالقيادة.

وأضافت الجزيرة كابيتال، إنها تتوقع أن تقود إيرادات الشركة بالمنطقة الغربية إلى نمو "بدجت"؛ بدعم من تدفق الحجاج والمعتمرين الأمر الذي سيرفع الطلب على خدمات تأجير السيارات.

ولفتت شركة الأبحاث، إلى أنها تتوقع نمو إيرادات "بدجت السعودية"؛ بعـد توطين الوظائف ونمو الإنفاق السـياحي، مرجحة أن يؤدي إطلاق الدفع الإلكتروني والترويج التسويقي المكثف إلى زيادة أعداد المشترين في قطاع السيارات المستعملة.

وارتفعت أرباح الشركة 6.48 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019 إلى 43.48 مليون ريال، مقابل 40.83 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع السهم بنسبة 0.15 بالمائة، بحلول الساعة 2:04 بتوقيت السعودية، لمستوى 34.35 ريالا.

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