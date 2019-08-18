سهم السعودية لإعادة التأمين يلامس أعلى مستوياته بـ6 أشهر

الرياض- مباشر: سجل سهم السعودية لإعادة التأمين التعاوني "إعادة" خلال تعاملات اليوم الأحد، مكاسب استطاع خلالها أن يحتل المركز الثاني بين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً ملامساً أعلى مستوياته منذ فبراير الماضي.

وبحلول الساعة 12 بتوقيت الرياض، سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 4.56 بالمائة إلى مستوى 9.63 ريال، مسجلاً أكبر وتيرة ارتفاع منذ مطلع يوليو الماضي.

وشهد السهم تداولات بنحو 1.97 مليون سهم وبقيمة 18.750 مليون ريال موزعين على 1.113 ألف صفقة.

وفي تلك الأثناء، شهد سوق الأسهم السعودية تراجعاً بنسبة 0.48 بالمائة إلى مستوى 8509.33 نقطة ليفقد نحو 40.90 نقطة بعد التداول على 48.11 مليون سهم وبقيمة 1.010 مليار ريال.

وسجل قطاع التأمين ارتفاعا ًبنسبة 0.48 بالمائة من خلال صعود 14 سهم،وتراجع 16 سهما أخر.

و أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني "إعادة" مؤخراً تحقيق قفزة في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 175.65 بالمائة على أساس سنوي لتصل الى 17.74 مليون ريال مقابل 6.43 مليون ريال بالفترة المقارنة من العام الماضي.

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