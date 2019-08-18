مسح.. البنوك السعودية ترفع استثماراتها 18.2% بنهاية الربع الثاني

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت أغلب البنوك السعودية نموا بحجم استثماراتها مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2018.

وأظهر مسح أعده "مباشر"، يستند لإفصاحات البنوك على شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تسجيل البنوك المدرجة بالسوق السعودي ارتفاعا بنحو 18.2 بالمائة في حجم استثماراتها مع نهاية الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

يذكر أن عدد البنوك السعودية المدرجة تراجع مع نهاية الربع الثاني من العام 2019؛ بعد اندماج البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الأول"، ليصبح 11 بنكا.

وقفزت قيمة استثمارات البنوك السعودية 78.15 مليار ريال (20.84 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لحسابات "مباشر"، وصل حجم استثمارات البنوك بالمملكة والمدرجة بالبورصة السعودية إلى 507.19 مليار ريال (135.25 مليار دولار)، مقارنة بقيمتها البالغة 429.05 مليار ريال (114.41 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2018.

ويتواجد بالمملكة العربية السعودية 30 بنكا محليا إلى جانب فروع المصارف الأجنبية؛ وتضم البنوك السعودية 13 بنكا منها 11 بنكا مدرجا بما فيها البنك الأول الذي استحوذ عليه "ساب" إلى جانب بنك الخليج الدولي- السعودية.

وبالنسبة لفروع المصارف الأجنبية، يتواجد 17 فرعا مرخصا لبنوك أجنبية بالمملكة، منها 3 بنوك لم تباشر النشاط بعد؛ وهى: المصرف العراقي، وكريدت سويس، وستاندرد تشارترد.

وتتمثل أغلب استثمارات البنوك السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجاري عند أعلى مستوياتها.

ورفعت المصارف بالمملكة استثماراتها بالسندات الحكومية بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 23.68 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة تعادل 67.33 مليار ريال (17.95 مليار دولار).

ووصلت ملكية المصارف بالمملكة من السندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 351.63 مليار ريال (93.77 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري (أعلى مستوى لها على الإطلاق)، مقابل قيمتها البالغة 284.29 مليار ريال (75.81 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من عام 2018.

وسجلت ملكية المصارف من السندات الحكومية ارتفاعا بالربع الثاني من عام 2019 بنحو 4.6 بالمائة مقارنة بقيمتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري والبالغة 336.01 مليار ريال (89.6 مليار دولار)، بارتفاع 15.62 مليار ريال (4.17 مليار دولار).

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، في تصريحات سابقة مع "مباشر"، إن المصرف يحرص على تنويع محافظ التمويل والاستثمار لتحقيق عوائد مستدامة وذات مردود مناسب لمساهمي المصرف، لافتا إلى أن سبب ارتفاع محفظة الاستثمار يعود بشكل رئيس إلى زيادة استثمارات المصرف في الصكوك الحكومية قليلة المخاطر إضافة للاستثمار في بعض الصناديق المالية وسوق المال السعودي.

أعلى البنوك

ورفعت البنوك السعودية استثماراتها مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، باستثناء مصرف الراجحي؛ التي أظهرت بياناته المالية انخفاض قيمة الاستثمارات 4.8 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2019 مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وبتراجع قيمته 2.31 مليار ريال (617 مليون دولار).

وسجل البنك السعودي البريطاني "ساب" أعلى وتيرة ارتفاع بحجم الاستثمارات بين البنوك السعودية؛ بزيادة وصلت إلى 73.76 بالمائة؛ لتبلغ 56.09 مليار ريال (14.96 مليار دولار)، مقارنة بـ 32.28 مليار ريال (8.61 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2018.

وجاء في المرتبة الثانية بنك البلاد؛ بعد أن رفع استثماراته بنسبة 70.3 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 9.21 مليار ريال (2.46 مليار دولار)، مقابل 5.41 مليار ريال (1.44 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وكان البنك الأهلي التجاري "الأهلي" صاحب أعلى رصيد من الاستثمارات بين البنوك السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2019؛ بقيمة وصلت إلى 126.63 مليار ريال (33.77 مليار دولار)، مقابل 114.98 مليار ريال (30.66 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، بزيادة بلغت 10.1 بالمائة.

وعلى مستوى نتائج البنوك السعودية بالربع الثاني من عام 2019، تراجعت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة بسوق الأسهم السعودية - تداول بنسبة 4.76 بالمائة على أساس سنوي، إلى 10.09 مليار ريال (2.69 مليار دولار)، مقارنة بـأرباح بنحو 10.6 مليار ريال (2.83 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2018، وفقا لإحصائية لـ"مباشر".

ترشيحات:

الطيران المدني بالسعودية يطلق مبادرة "إياب" لتسهيل مغادرة الحجاج

أرامكو تعلن عن حريق محدود بأحد مرافق معمل حقل شيبة

الفالح يوضح ملابسات استهداف حقل الشيبة بطائرة مسيرة "مفخخة"

السعودية.. أكثر من 109آلاف أسرة تستفيد من "سكني" خلال 7 أشهر

مسح.. 31% نمواً بالأرباح الفصلية لشركات النقل السعودية بقيادة "الخدمات الأرضية"

"ساما" توجه بمنح خصومات خاصة للسائقين الجدد بالسعودية

الائتمان المصرفي بالسعودية يرتفع 3.1% بالربع الثاني 2019

موجودات أرامكو السعودية تقفز 20.87 مليار دولار بالنصف الأول