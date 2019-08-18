سهم "مجموعة السريع" يقفز لأعلى مستوياته بأكثر من 3 أشهر

الرياض- مباشر: سجل سهم مجموعة السريع التجارية الصناعية مكاسب بالتعاملات الصباحية لجلسة الأحد، بعد عودة سوق الأسهم السعودية من عطلة عيد الأضحى، متصدراً الارتفاعات.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت الرياض، سجل السهم مكاسب بنسبة 9.98 بالمائة متصدراً الارتفاعات إلى مستوى 11.24 ريال وهو أعلى مستوى يلامسه السهم منذ مطلع مايو/ أيار الماضي.

وشهد السهم تداولات بنحو 1.89 مليون سهم بقيمة 20.72 مليون ريال بعد تنفيذ 1.117 ألف صفقة.

ومؤخراً وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب مجموعة السريع التجارية الصناعية، بتخفيض رأسمالها من 225 مليون ريال، إلى 65.5 مليون ريال، مشيرة الى أن عدد الأسهم سينخفض من 22.5 مليون سهم إلى 6.55 مليون سهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في وقت سابق بتخفيض رأس المال بنسبة 70.89 بالمائة بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة.

وكشفت البيانات المالية للشركة، بنهاية الربع الثاني من 2019، ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 159.78 مليون ريال، تمثل 71 بالمائة من رأس المال.

وفي تلك اللحظات سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعاً بنحو 0.36 بالمائة لمستوى 8519.43 نقطة بعدما فقد 30.99 نقطة من قيمته بعد التداول على 40.92 مليون سهم وبقيمة 855.209 مليون ريال موزعين على 35.516 ألف صفقة.

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