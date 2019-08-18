سوق الأسهم السعودية يرتفع هامشياً بالتعاملات الصباحية

الرياض – مباشر: صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأحد، أول التعاملات بعد إجازة عيد الأضحى، وسط تباين بأداء القطاعات، فيما استقر مؤشر السوق الموازي - نمو بدون تغيير.

وارتفع المؤشر العام - تاسي هامشياً بنسبة 0.03 بالمائة، بحلول الساعة 10:37 بتوقيت السعودية، ليصعد لمستوى 8553.16 نقطة، بعد إضافة 2.93 نقطة.

وبلغت قيم التداولات 377.43 مليون ريال، من خلال التداول على 18.18 مليون سهم، بتنفيذ 16.1 ألف صفقة.

وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الارتفاعات بنسبة 1.7 بالمائة، يليه الطاقة بنحو 1.6 بالمائة.

وجاء قطاع الخدمات الاستثمارية والتمويلية" على رأس التراجعات بنحو 0.6 بالمائة، يليه الرعاية الصحية بـ 0.59 بالمائة.

وحل سهم "مجموعة السريع" بمقدمة الارتفاعات بنسبة 9.98 بالمائة، فيما تصدر سهم "أسمنت ينبع" التراجعات بـ 4 بالمائة.

واستقر مؤشر السوق الموازي - نمو عند مستوى 4200.51 نقطة، وسط استقرار جماعي لأسهمه.

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