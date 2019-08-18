"هدف": برنامج دعم التوظيف يستهدف تدريب السعوديين داخل المملكة

الرياض - مباشر: قال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" التابع لوزارة العمل السعودية، إن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، يدعم توظيف منشآت القطاع الخاص للسعوديين والسعوديات في أغلب مهن سوق العمل.

وأضاف الصندوق في بيان اليوم الأحد، أن البرنامج يستهدف أيضاً عقد برامج تدريبية موجهة للكوادر الوطنية داخل المملكة.

وأكد "هدف" أن المنشأة تستفيد بانضمامها للبرنامج، بتحمل الصندوق لنسبة من أجور السعوديين والسعوديات المنظمين عن طريق البرنامج، حيث حدد الصندوق اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع دعم البرنامج في الحساب البنكي للمنشآت.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30 بالمائة من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20 بالمائة للسنة الثانية، و10 بالمائة للسنة الثالثة.

وتضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، يوجه 70 بالمائة من الدعم للتوظيف و30 بالمائة لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال.

ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

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