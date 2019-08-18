دول الخليج تواصل رفع استثماراتها بالسندات الأمريكية

من: محمود جمال

مباشر: واصلت دول مجلس التعاون الخليجي رفع استثماراتها بأذون وسندات الخزانة الأمريكية وذلك بنسبة 0.22 بالمائة في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، على أساس شهري.

ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة الأمريكية نحو 285.53 مليار دولار، وذلك في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع نحو 284.89 مليار دولار في شهر مايو/أيَّار 2019.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة مؤخراً، ارتفعت استثمارات السعودية - أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية - بنسبة 0.33 بالمائة لـ 179.6 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 179 مليار دولار مايو/أيَّار السابق.

وزادت استثمارات دولة الكويت بتلك القائمة إلى 44.4 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي. من مستوى 41.4 مليار دولار في شهر مايو/أيَّار 2019.

فيما تراجعت استثمارات الإمارات بالسندات الأمريكية خلال تلك الفترة لتصل إلى 51.5 مليار دولار، مقارنة بــ 53.2 مليار دولار في مايو/أيَّار السابق له.

وخفضت سلطنة عُمان استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 7.573 مليار دولار، وذلك في نهاية يونيو/ حزيران الماضي مقابل 8.76 مليار دولار بشهر مايو/أيَّار السابق له.

وانخفضت استثمارات دولة قطر بتلك السندات في يونيو/ حزيران الماضي إلى مستويات 1.767 مليار دولار مقارنة بــ1.815 مليار دولار في مايو/أيَّار السابق له.

أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد خفضت استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 687 مليون دولار، مقارنة بــ721 مليون دولار قيمتها في مايو/أيَّار السابق له.

الأولى عالمياً

وعالمياً، تخطت اليابان الصين قائمة الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية عالمياً؛ ليصل إجمالي ما تمتلكه بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، نحو 1.122 تريليون دولار مقارنة بـمستوى 1.101 تريليون دولار في أبريل/ نيسان الماضي.

وحيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية في يونيو/حزيران هي الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وجاءت الصين كثاني أكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية بحيازات بلغت 1.112 تريليون دولار في يونيو/حزيران، مقارنة مع 1.110 تريليون دولار في الشهر السابق، بزيادة قدرها ملياري دولار عن الشهر السابق.

وحلت بريطانيا في المركز الثالث بين أكبر حائزي السندات الأمريكية بقيمة 342.3 مليار دولار في يونيو، مقارنة مع 323.1 مليار دولار في الشهر السابق.



بيانات شهرية

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

ترشيحات:

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس

سندات الخزانة الأمريكية سلاح الصين المحتمل في حربها ضد واشنطن