تعيين رئيس تنفيذي جديد للسعودية للخدمات الأرضية

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 8 أغسطس/ آب 2019م، وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت الموافقة على تعيين فهد بن حمزة سندي رئيساً تنفيذياً للشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 10 سبتمبر/ أيلول 2019م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، إن فهد سندي حاصل على شهادة جامعية في الطيران التجاري، برنامج جامعة داكوتا الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة غرب نيو انغلاند من الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال (ماجستير في إدارة الأعمال) من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا بالصين وشهادة إعداد القادة التنفيذيين من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة.

وتابعت: يملك الكابتن فهد أكثر من 6300 ساعة طيران وهو حاصل على الرخصة الفدرالية الأمريكية للطيران التجاري وهو أيضا" مدربا" معتمدا" من منظمة اياتا، ويمتلك خبرة تمتد إلى 20 عاماً من العمل في مجال قطاع الطيران بشركة أرامكو السعودية.