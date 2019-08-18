"المعمر لأنظمة المعلومات" توقع عقداً مع "التعاونية" بـ68 مليون ريال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس) عن توقيع عقد مع التعاونية للتأمين بقيمة 68.04 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، إن العقد يتضمن توريد أجهزة وبرامج، وصيانة وتشغيل لمدة 5 سنوات، وتم توقيع العقد يوم 8 أغسطس الجاري.

وأوضحت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها العقد هي الربع الرابع 2019، وإجمالي فترات أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، بالإضافة إلى الربع الأول والثاني والثالث من عام 2024.

وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات مطلع يوليو/ تموز الماضي، عن حصولها على خطاب ترسية من شركة التعاونية للتأمين، لتوريد أجهزة وبرامج وصيانة وتشغيل لمدة 5 سنوات.

وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، في مايو / أيار الماضي، عن توقيع عقد مشروع مع وزارة الخارجية، لتوريد وتركيب خوادم ووحدات تخزين والربط الشبكي لمركز البيانات.