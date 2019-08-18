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بـ13 غارة جوية... الجيش الليبي يقصف مخزنا للطائرات التركية في مصراتة

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وذكرت قناة "العربي" أن طائرات الجيش الوطني الليبي قصفت مواقع في مصراتة، غرب ليبيا، بينها مبنى الكلية الجوية.

© AFP 2019 / Mahmud Turkia

ونقلت القناة عن آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش الوطني، اللواء محمد منفور، القول "نفذنا 13 غارة جوية على مواقع المليشيات في قاعدة مصراتة الجوية، وكانت الإصابات دقيقة وناجحة".

وأوضح منفور أن المواقع المستهدفة هي مخزن للطائرات التركية بدون طيار، وغرفة تحكم ومرسلات لتشغيل هذه الطائرات، بالإضافة إلى مخازن للصواريخ التي تستخدمها هذه الطائرات المسيرة.

كما لفت منفور إلى أن الطائرات القتالية للجيش عادت إلى قواعدها بعد نجاح العملية.

وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن أمس الخميس، أن سلاح الجو الليبي استهدف طائرات تركية مسيرة داخل مطار مدينة زوارة غربي البلاد.

من جانب أخر كانت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، قد أعلنت بداية الشهر الحالي، أنها أسقطت طائرة مسيرة، تابعة للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قبل أن تشن هجوما على أهداف بمدينة مصراتة، شرق العاصمة طرابلس.

واتهمت عملية "بركان الغضب" الإمارات بتزويد الجيش الوطني الليبي بالطائرة المسيرة المذكورة.

وتتواصل منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، حيث قتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

SputnikNews

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