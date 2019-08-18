إعلان شركة الجزيرة للأسواق المالية عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق الجزيرة موطن ريت للفترة المنتهية في 2019/06/30 م للجمهور.

تعلن شركة الجزيرة للأسواق المالية عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق الجزيرة موطن ريت. وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019/06/30 م

- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 107,070,143 ريال سعودي

- إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة : 770,533 ريال سعودي

- صافي الربح / (الخسارة) للفترة : -(2,833,540 ) ريال سعودي

- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة: 11.8 مليون وحدة

- صافي قيمة الوحدة 9.07 ريال سعودي.

- صافي قيمة الموجودات بالقيمة العادلة ( سعر الوحدة الاسترشادي ) 8.76 ريال سعودي.

- العائد للفترة : 9.38- %

للاطلاع على القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 2019/06/30 م يرجى زيارة الرابط أدناه.

https://www.aljaziracapital.com.sa/ems/uploads/vPOSqvw0zb0zaAdMW.pdf