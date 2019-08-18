الخارجية المصرية تدين استهداف الحوثيين حقل بترول بالسعودية

القاهرة - مباشر: أدانت وزارة الخارجية المصرية هجوم ميليشيا الحوثي في اليمن على حقل الشيبة البترولي، جنوب شرق المملكة العربية السعودية، بواسطة طائرات مُسيرة السبت.

وأكدت الخارجية، في بيان لها، تضامنها حكومةً وشعباً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.

وحذر البيان من استهداف المنشآت الحيوية في السعودية بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة.

وتعرض حقل الشيبة البترولي لهجوم شنته ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة في وقت سابق السبت؛ ما تسبب في اندلاع حريق "صغير" بمحطة للغاز، لكن لم يكن له أي تأثير على إنتاج النفط، كما لم يتسبب في وقوع إصابات وتم إخماد الحريق.

وعلى ذات الصعيد، أدانت دول عربية الحادث الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة النفطي في السعودية.

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