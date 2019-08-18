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تحذير للسعوديين الموجودين والمسافرين إلى تركيا

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الرياض - مباشر: حذرت السفارة في تركيا اليوم الأحد رعاياها مجدداً من عمليات اعتداء مسلحة وسرقات قد يتعرضون لها في مدينة إسطنبول، بعد تعرض سعوديين اثنين لحادث مشابه مؤخراً.

وقالت السفارة في تحذير نشرته على موقع "تويتر": "نظراً لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في أحد الكافيهات بمنطقة "شيشلي" في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية؛ فإنه يجب على المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر".

ونصحت السفارة بعدم ارتياد منطقتي شيشلي وتقسيم بعد غروب الشمس.

ويأتي هذا التحذير بعد تحذيرات سابقة من عمليات احتيال وسرقة تعرض لها سعوديون في تركيا.

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