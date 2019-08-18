هاتف هونر 20 برو.. أبرز 7 ميزات في واجهة Magic UI 2.1.0

يأتي هاتف (هونر 20 برو) Honor 20 Pro مع واجهة التشغيل Magic UI 2.1.0 المستندة إلى نظام تشغيل (أندرويد 9 باي) Android 9.0 Pi، والتي أصبحت أبسط وأكثر سهولة في الاستخدام عن عن سابقاتها، حيث قلت العناصر في قائمة الإعدادات بنسبة 10%، ودُمجت العناصر المتشابهة، كما أن عناصر الإعدادات التي كانت متفرقة في الإصدار السابق تم اختصارها لتصبح أقل.

تتميز واجهة المستخدم Magic UI 2.1.0 باعتمادها على الذكاء الاصطناعي؛ لتنظيم توزيع الموارد بطريقة ذكية ومتكاملة؛ للوصول إلى أداء أقوى لنظام أندرويد، كما أن التنقل أصبح أسهل مع الوضع البسيط (simple mode)، الذي يجعل أيقونات التطبيقات أكبر بكثير، بالإضافة إلى تبسيط الواجهة، وسهولة استخدام الهاتف بيد واحدة.

إليك أهم 7 ميزات في واجهة Magic UI 2.1.0 بهاتف هونر 20 برو:

1- ميزة EROFS file system:

تأتي واجهة المستخدم Magic UI 2.1.0 مع ميزة جديدة تحمل اسم (EROFS file system)، والتي ترمز إلى (Extendable Read-Only File System)، ويتميز هذا التطوير الجديد بالتركيز على الأداء والسرعة. حيث تحسن أداء قراءة ذاكرة الوصول العشوائي بمعدل 20%، مع زيادة في سرعة تشغيل التطبيقات بنسبة 10%.

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يعمل نظام الملفات الجديد أيضًا على تحسين أداء قراءة البيانات في ظروف انخفاض الذاكرة، وكذلك تحسين أمان ملفات النظام.

2- ميزة تحرير الفيديو بمساعدة الذكاء الاصطناعي:

تدعم واجهة المستخدم في هاتف هونر 20 برو ميزة جديدة تحمل اسم (AI Vlog Editing) والتي تتيح لك تحرير الفيديوهات بسرعة، على غرار ما تقدمه جوجل في تطبيق الصور التابع لها (Google Photos).

3- دعم قياس العناصر في الواقع المعزز:

أصبحت واجهة المستخدم Magic UI 2.1.0 تدعم قياس العناصر في الواقع المعزز، فكل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا هاتفك على أي جسم مادي من حولك ليقوم مستشعر ToF الموجود بالهاتف بقياسها خلال ثوانٍ.

الآن يمكنك اكمال مشاريعك اليدوية باستخدام مجموعة أدوات قياس العناصر في الواقع المعزز القوية، حيث يمكن قياس الطول والعرض والعمق بدقة وبشكل فوري

4- ميزة التحويل بين بطاقات SIM تلقائيًا:



تدعم واجهة المستخدم في هاتف هونر 20 برو ميزة (التحويل بين بطاقات SIM المزدوجة) Dual-SIM Dual Switching، والتي عند تفعيلها، تقوم تلقائيًا بتبديل بطاقة SIM الافتراضية إلى البطاقة الثانية عندما يكتشف الهاتف إشارة ضعيفة.

5- استخدام الكاميرا باحترافية أكبر:

يعمل هاتف هونر 20 برو بمعالج Kirin 980، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي مما يساعد على تحسين تجربة التصوير الفوتوغرافي عندما تختار أفضل الإعدادات، والأوضاع، حسب احتياجاتك.

يمكنك من خلال واجهة المستخدم الجديدة تنشيط وضع Pro أثناء التصوير، أو إنشاء تأثير (بوكيه) Bokeh، أو تفعيل وضع Artist لتحويل صورك إلى صور هزلية، أو المرح مع الواقع المعزز، أو تفعيل الذكاء الاصطناعي.

6- زيادة مستوى الأمان:

يمكنك زيادة مستوى الأمان على هاتف هونر 20 برو من خلال واجهة المستخدم، وذلك عن طريق تعيين بصمة أو أكثر لإلغاء قفل الجهاز.

كما يمكنك تشفير الصور والصوت والفيديو والملفات الأخرى من خلال تفعيل (File safe)، وكذلك منع بعض التطبيقات من الوصول لبياناتك من خلال تفعيل (قفل التطبيق) App Lock.

7- نقل البيانات بسهولة عبر تطبيق Phone Clone:

إذا كنت تريد نقل بياناتك من هاتفك القديم لهاتف هونر 20 برو الجديد، فيمكنك الاستعانة بتطبيق Phone Clone، حيث يتيح لك نقل جهات الاتصال، والرسائل، والصور، ومقاطع الفيديو، والمزيد من البيانات إلى هاتفك الجديد في غضون لحظات قليلة فقط، ويمكنك تنزيل التطبيق على الجهازين ثم القيام بتحديد البيانات التي تريد نقلها.