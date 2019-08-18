اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تعيين الرئيس التنفيذي

بند توضيح نوع التعيين تعيين اسم الرئيس التنفيذي الكابتن /فهد بن حمزة سندي تاريخ قرار مجلس الادارة 1440-12-07 الموافق 2019-08-08 تاريخ مباشرة العمل 1441-01-11 الموافق 2019-09-10 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية الكابتن/ فهد سندي حاصل على شهادة جامعية - الطيران التجاري - برنامج جامعة داكوتا الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس العلوم - الهندسة الميكانيكية من جامعة غرب نيو انغلاند من الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في إدارة الأعمال (ماجستير في إدارة الأعمال) من جامعة هونغ كونغ للعلوم و التكنولوجيا بالصين و شهادة إعداد القادة التنفيذيين من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة. بالإضافة، يملك الكابتن فهد أكثر من ٦٣٠٠ ساعة طيران وهو حاصل على الرخصة الفدرالية الأمريكية للطيران التجاري و هو أيضا" مدربا" معتمدا" من منظمة اياتا ، ويمتلك خبرة تمتد الى ( 20) عاماً من العمل في مجال قطاع الطيران بشركة أرامكو السعودية.
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