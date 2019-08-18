بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية.. كيف تبدو الصورة للأسواق الخليجية؟

من: محمود جمال

مباشر: توقع محللون لـ"مباشر" أن تواصل أسواق الخليج الأداء المتباين خلال الأسبوع وسط سيطرة الحذر على المستثمرين بسبب 5 عوامل رئيسية في مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وتراجعت 4 بورصات خليجية في نهاية جلسة يوم الخميس الماضي مع اشتداد المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى الركود بقوة. ويُشار إلى أن سبع بورصات عربية عادت يوم الأربعاء الماضي لاستئناف الدوام بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، فيما تستأنف أربعة أسواق أخرى وفي مقدمتها "السعودية" العمل اليوم الأحد.





تطورات جديدة

وفي مطلع الأسبوع، لم تقف التكهنات غير الإيجابية للاقتصاد العالمية عقبة تواجه البورصات الخليجية منذ العودة من إجازة عيد الأضحى بل زادت تلك العقبات بتطورات جيوسياسية جديدة بالمنطقة بعد أن قالت وزارة الطاقة السعودية، أمس السبت، إن إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي جنوب شرقي السعودية تعرضت لهجوم إرهابي وذلك عن طريق طائرات مسيرة من دون طيار "درون" مفخخة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أن "فرق الاستجابة سيطرت على حريق محدود، وقع صباح الأمس، في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات.

اختبارات قوية

وقال محمد الميموني المحلل بأسواق المال لـ"مباشر" إن الأسواق الخليجية تمر بمرحلة اختبارات فنية قوية حيث إن الضغوط الخارجية من الظروف الجيوسياسية وغيرها ستتحكم في جلسة اليوم وغداً في توجهات المتاجرين بالأسهم في المنطقة.

وتوقع أن يستمر الحذر لدى المستثمرين حتى التأكد من المسار الصاعد التي أخذته الأسواق العالمية وفي مقدمتها "الأمريكية" التي أنهت الأسبوع الماضي على مكاسب كبيرة بدعم من آمال تحفيز في ألمانيا.

ومع اختتام الأسبوع الماضي وقبيل نهاية جلسة الجمعة ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الألمانية على استعداد لتحفيز اقتصاد برلين من جديد وأخذ ديون للتصدي للركود الذي يضرب البلاد وهو ما دفع الأسهم الأمريكية للتعافي وانتشل "الأوروبية" من أدنى مستوياتها في ستة أشهر.

التقاط أنفاس

وبدوره قال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي لـ"مباشر" إن الأسواق الخليجية من الممكن أن تلتقط الأنفاس مع هذا الارتفاع الذي شهدته الأسواق العالمية بعد جلستين من الخسائر المتفاقمة بسبب مخاوف الركود العالمي.

ومع انحسار مخاوف الركود مؤقتاً بعد توقعات بمزيد من التحفيز من بنوك مركزية تعافت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بعد يومين من الهبوط لتتماشى مع أداء الأسهم.

وأشار الفيلكاوي إلى أن تعافي أسعار النفط مجدداً من الممكن أن يعطي الأسواق دفعة إيجابية طفيفة في جلسة الأحد التي سيسطر أيضاً عليها الترقب لجلسة الغد التي سيحبس فيها المستثمرون بأسواق المنطقة الأنفاس ترقباً لاتجاهات الأسواق العالمية في مطلع جلساتها الأسبوعية.

وشهدت وتيرة نمو الناتج الصناعي الصيني للتباطؤ لأدنى مستوى في أكثر من 17 عاماً وذلك بسبب الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة، فيما يعزز التباطؤ العالمي للاقتصاد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل عن عوائد السندات القصيرة الأجل؛ وهو ما يشير إلى ركود.

تغيرات كبرى

وقال نادر حداد، المستشار الدولي بالأسواق المالية، إن الأسواق الخليجية من المرجح أن لا تشهد تغيرات كبيرة في جلسة اليوم الأحد، مشيراً إلى أنها ستتأثر مباشرة بأداء السوق المالية العالمية في افتتاحات الأسبوع الجاري.

وتوقع أن يستمر الأداء السلبي لأسواق المنطقة وأن تعود الأسواق العالمية للتذبذب في أدائها مع التطورات غير المسبوقة حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل عن عوائد السندات قصيرة الأجل.

وأوضح أن "البريكسيت" سيكون له أثر سلبي على الأسواق وخاصة الخليجية وذلك في حال خروج بريطانيا دون اتفاق وذلك من المتوقع أن يحدث في أكتوبر المقبل وسط ميل الحكومة في لندن إلى ذلك.

وعن عودة السوق السعودي للعمل اليوم بعد انتهاء عطلة العيد، قال "إننا لا نستطيع عزل السوق السعودية على مسار الأسواق الخليجية التي شهدت تراجعاً الأسبوع الماضي متأثرة بتراجع نتائج القطاع العقاري، ويرجع ذلك لتراجع الثقة في الاقتصاد العالمي.

وقال إن أسواق الخليج ما زالت متأثرة بتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية الذي يحدث بالمنطقة، إضافة إلى الحرب التجارية التي تتصاعد من حين لآخر بين أمريكا والصين.

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