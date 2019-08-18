اليوم.. 4 بورصات عربية تعود للعمل بعد إجازة العيد

من: محمود جمال

مباشر: تعود 4 أسواق مال عربية في مقدمتها السعودية و"مسقط" لاستئناف الدوام الرسمي بدءاً من اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس/ آب 2019، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى في تلك الدول.

ووفقاً لبيانات رسمية ستعود بورصتا العراق وفلسطين للعمل اليوم أيضاً، فيما يُشار إلى أن 9 بورصات عربية قد عادت بالفعل إلى استئناف الدوام بدءاً من يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وفيما يلي مواعيد عطلة العيد، وتاريخ استئناف العمل:





وقبل بدء عطلة العيد وفي نهاية جلسة الخميس الموافق 8 أغسطس/آب الجاري، تباين أداء أغلب أسواق المنطقة بنسب متفاوتة وجاء في صدارة القائمة الخضراء بورصة مصر والسعودية ودبي، فيما انخفضت بورصتا أبوظبي والكويت وذلك تحت ضغط التوترات التجارية.

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