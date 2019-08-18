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إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع التعاونية للتامين .

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إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع التعاونية للتامين . إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توقيع عقد مع التعاونية للتامين .
بند توضيح مقدمة تعلن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس ) عن توقيع عقد مع التعاونية للتأمين بقيمة 68,036,823 ريال سعودي . تاريخ اعلان الترسية 1440-10-27 الموافق 2019-06-30 موضوع العقد توريد إجهزة وبرامج وصيانة وتشغيل لمدة خمسة سنوات تاريخ توقيع العقد 1440-12-07 الموافق 2019-08-08 قيمة العقد 68,036,823 تفاصيل العقد توريد إجهزة وبرامج وصيانة وتشغيل لمدة خمسة سنوات مده العقد 5 سنوات الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها الربع الرابع 2019 ، الربع الأول والثاني والثالث والرابع 2020 ، الربع الأول والثاني والثالث والرابع 2021، الربع الأول والثاني والثالث والرابع 2022، الربع الأول والثاني والثالث والرابع 2023، الربع الأول والثاني والثالث 2024 م, أطراف ذات علاقة لا توجد أطراف ذات علاقة .

مباشر (اقتصاد)

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