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دول عربية تدين الهجوم على حقل الشيبة بالسعودية

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دول عربية تدين الهجوم على حقل الشيبة بالسعودية دول عربية تدين الهجوم على حقل الشيبة بالسعودية

مباشر: أدانت دول عربية الحادث الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة النفطي في أمس السبت.

وتعرض حقل الشيبة البترولي لهجوم شنته ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة في وقت سابق السبت؛ ما تسبب في اندلاع حريق "صغير" بمحطة للغاز، لكن لم يكن له أي تأثير على إنتاج النفط، كما لم يتسبب في وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إخماد الحريق.

في هذا السياق، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي في السعودية.

وأوضح المصدر أن "هذا العمل الذي يستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وإمدادات الطاقة العالمية يتطلب جهداً عالمياً لوقفه بما يجنب المنطقة أزمات وصراعات ومزيداً من التوتر"؛ وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

بدورها، أدانت الأردنية السبت "الهجوم الإرهابي الآثم" الذي تعرض له حقل الشيبة باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.

واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة هذا العمل الإرهابي "تصعيداً يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة".

وأكد في بيان صحفي تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب السعودية "في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله".

من جهتها أيضاً، أدانت وزارة الخارجية المصرية هجوم ميليشيا الحوثي في اليمن على حقل الشيبة البترولي، جنوب شرق المملكة العربية السعودية، بواسطة طائرات مُسيرة السبت.

وأكدت الخارجية، في بيان لها، تضامنها حكومةً وشعباً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.

وحذر البيان من استهداف المنشآت الحيوية في السعودية بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة.

وأدانت البحرين، اليوم السبت، الهجوم بالطائرات المسيرة الذي تعرض له حقل ومصفاة الشيبة جنوب شرقي السعودية، عادة إياه "عملاً إرهابياً".

وقالت الخارجية البحرينية في بيان، عبر موقعها الرسمي: "تستنكر وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، في عمل إرهابي جبان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطراً جسيماً على إمدادات الطاقة للعالم أجمع"

وتابع البيان، "تؤكد وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الراسخ الداعم دائماً لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، وتضامنها ووقوفها التام معها في جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها".

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