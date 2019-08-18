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أرامكو تعلن عن حريق محدود بأحد مرافق معمل حقل شيبة

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أرامكو تعلن عن حريق محدود بأحد مرافق معمل حقل شيبة أرامكو تعلن عن حريق محدود بأحد مرافق معمل حقل شيبة

الرياض - مباشر: أعلنت شركة أرامكو عن حريق محدود بأحد مرافق معمل حقل شيبه.

وقالت الشركة السعودية في بيان صادر، اليوم السبت، أن فرق الاستجابة في أرامكو سيطرت على حريق محدود، وقع صباحا، في أحد مرافق معمل شيبه للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات.

وتابعت أرامكو: "وتؤكد الشركة أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث، وسنوافيكم بمزيدٍ من التفاصيل حال توفرها".

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