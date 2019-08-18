3 أحداث تنتظرها الأسواق العالمية الأسبوع الجاري

من: نهى النحاس

مباشر: تترقب الأسواق العالمية في الأسبوع الجاري كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي محضر اجتماعهما الأخير، إلى جانب انعقاد اجتماعات جاكسون هول.

اجتماع جاكسون هول

يجتمع قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى في جاكسون هول في الملتقى السنوي الذي يجذب انتباه المستثمرين حول العالم.

ومن المقرر أن يكون جيروم باول رئيس الفيدرالي هو محور الاهتام الرئيسي، كما أنه سيتحدث في ندوة السياسة الاقتصادية على هامش الاجتماعات يوم الجمعة.

محضر الفيدرالي

يكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير يوم الأربعاء المقبل.

وقرر البنك المركزي الأمريكي في آخر اجتماع له خفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، لتتراوح في الوقت الحالي عند مستوى بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وفي أعقاب اجتماع السياسة النقدية صرح جيروم باول رئيس الفيدرالي بأن البنك يرى خفض الفائدة "تعديل في منتصف الدورة"، في إشارة إلى أن الأمر قد لا يعني التحول لدورة تيسيرية تشمل أكثر من عملية خفض للفائدة.

وذكر المركزي الأمريكي أنه في ضوء أثار التطورات العالمية على الآفاق الاقتصادية، وضعف التضخم، قرر خفض معدل الفائدة.

كما أن البنك المركزي الأوروبي من المقرر له أن يكشف عن محضر اجتماعه الأخير يوم الخميس.

التطورات السياسية في إيطاليا

من المتوقع أن تجري إيطاليا في هذا الأسبوع تصويت لسحب الثقة عن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وكان حزب الرابطة قدم اقتراحاً بحجب الثقة عن كونتي، كما دعا زعيم الحزب ووزير الداخلية ماتيو سالفيني لإجراء انتخابات مبكرة.

وفي حالة خسارة كونتي التصويت فقد يعقد الرئيس سيرجيو ماتاريلا مشاورات لتحديد ما إذا كان يمكن تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

أما في حالة فشل تلك المحادثات، فإن ماتاريلا سيسعى بدلاً من ذلك إلى تشكيل حكومة انتقالية.