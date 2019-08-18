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الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه السياج الأمني شمال قطاع غزة

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الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه السياج الأمني شمال قطاع غزة الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه السياج الأمني شمال قطاع غزة

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لقناة "I24" العبرية، هناك أنباء عن مقتل فلسطينيين في أثناء محاولتهم التسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، شن الطيران الإسرائيلي غارة شمال قطاع غزة بعد محاولة شبّان اجتياز الحدود والوصول إلى الأراضي الإسرائيلية شرق بيت لاهيا، وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رصدت قوات جيش الدفاع عدد من المشتبه فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وقامت مروحية حربية ودبابة بإطلاق النار باتجاههم".

وفي سياق متصل قال شاهد عيان لـ"سبوتنيك" إن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عدة على مناطق شمال غزة.

ودوت صافرات الإنذار، في وقت سابق مساء السبت، في عدد من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بعد رصد منظومة القبة الحديدية لإطلاق قذائف صاروخية من داخل القطاع.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليلة السبت، غارات على مواقع متفرقة من قطاع غزة، وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك": "شنت الطائرات الحربية غارات على قطاع غزة حيث أطلقت صواريخ متفرقة صوب أراضي زراعية مفتوحة".

كما شهد يوم الجمعة الماضي، إطلاق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل، وجاء في بيان الجيش أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت، وقرية إيبيم، وكيبوتسات إيرز، وجيفيم، أو هاير نير، ونير آم.

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