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آبل تفتح باب اختبار خدمة بث الألعاب “آبل آركيد”

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بدأت شركة آبل اختبارًا داخليًا حصريًا لموظفيها يتيح لهم إمكانية الوصول المبكر إلى خدمة بث الألعاب المرتقبة (آبل آركيد) Apple Arcade، الأمر الذي سمح بإلقاء نظرة أولية على الخدمة، والألعاب التي سوف تأتي بها.

ومقابل اشتراك شهري قدره 0.49 دولار أمريكي مع شهر تجريبي مجاني، حصل موظفو آبل على فرصة تجربة الألعاب المتاحة في (آبل آركيد)، بما في ذلك: Way of the Turtle، و Down in Bermuda، و Hot Lava، و Sneaky Sasquatch، و Frogger in Toy Town، وغيرها من الألعاب.

واستثمرت آبل حتى الآن أكثر من 500 مليون دولار أمريكي في خدمة (آبل آركيد) – التي أعلنت عنها في 25 آذار/ مارس الماضي – ومن المقرر أن تنطلق في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر المقبل مع أكثر من 100 لعبة، وفي 150 بلدًا.

آبل تفتح باب اختبار خدمة بث الألعاب “آبل آركيد”
آبل تفتح باب اختبار خدمة بث الألعاب “آبل آركيد”
آبل تفتح باب اختبار خدمة بث الألعاب “آبل آركيد”

وتهدف آبل من خلال منح موظفيها فرصة اختبار (آبل آركيد) إلى الحصول على تغذيات رجعية ذات قيمة تُسهم في تحسين الخدمة قبل إطلاقها لعموم المستخدمين، بالإضافة إلى اكتشاف أي ثغرات في الخدمة نفسها وإصلاحها.

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ويظهر في وصف الألعاب المتاحة حاليًا في الاختبار الداخلي لخدمة بث الألعاب، أنها لا تزال في مرحلة التطوير، لذا، فإن اختبارها سوف يمنح أيضًا شركات صناعة الألعاب، مثل: Konami، و SEGA، و LEGO، فرصة اكتشاف الأخطاء والثغرات بغية إصلاحها قبل الإطلاق النهائي.

يُشار إلى أنه لن يكون هناك أي إعلانات أو مشتريات داخلية في أي من الألعاب المتاحة في (آبل آركيد). وسيكون جميع المحتوى المتاح في الخدمة قابلًا للتنزيل مقابل الاشتراك الشهري. هذا، ولا يُعلم بعد السعر الذي سيدفعه المستهلكون العاديون مقابل الاشتراك بالخدمة.

وكانت شركة آبل قد وصفت الخدمة في شهر آذار/ مارس الماضي بأنها “طريقة مبتكرة للوصول إلى مجموعة من الألعاب الجديدة كليًا التي لن تكون متاحة على أي منصة هواتف محمولة أخرى أو في أي خدمة اشتراك أخرى”. فبدلًا من الدفع مقدمًا لكل لعبة، سيمنح الاشتراك في الخدمة اللاعبين فرصة تجربة أي لعبة في الخدمة من دون مخاطرة.

وأوضحت الشركة وقتئذ أنه سيمكن تشغيل كل لعبة من دون الاتصال بالإنترنت، وستوفر العديد من الألعاب دعمًا لأجهزة التحكم في الألعاب، وبما أن المشتركين يستطيعون لعب ألعاب (آبل آركيد) على أجهزة آيفون، وآيباد، وماك، وآبل تي في، فسيكون بالإمكان الاستمرار في اللعب من حيث توقفوا، حتى عند التبديل بين الأجهزة. وستتم إضافة ألعاب جديدة إلى الخدمة باستمرار.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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