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بالفيديو : مطلق النار على مالك ناد ليلي في الصويفية بقبض الأمن

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بالفيديو : مطلق النار على مالك ناد ليلي في الصويفية بقبض الأمن بالفيديو : مطلق النار على مالك ناد ليلي في الصويفية بقبض الأمن

جى بي سي نيوز :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد فجر اليوم لمديرية شرطة جنوب عمان حول قيام شخصين من ذوي الاسبقيات الجرمية بالاعتداء بالضرب على احد الاشخاص اثناء وجوده في منطقة الصويفية وقيام احدهما باطلاق عدة عيارات نارية على قدميه اثر خلافات سابقة بينهم وهو ما ظهر خلال جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق تحقيقي من ادارة البحث الجنائي باشر التحقيق في القضية والبحث عن مطلق النار ومن معه حيث تمكنوا من القاء القبض على مطلق النار وبوشر التحقيق معه فيما البحث جارٍ عن الشخص الاخر الذي كان برفقته .

فيديو : 


 

جي بي سي نيوز

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