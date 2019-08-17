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3 جامعات سعودية تتصدر الترتيب العربي بقائمة أفضل 150جامعة عالمياً

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3 جامعات سعودية تتصدر الترتيب العربي بقائمة أفضل 150جامعة عالمياً 3 جامعات سعودية تتصدر الترتيب العربي بقائمة أفضل 150جامعة عالمياً

الرياض – مباشر: احتلت ثلاث جامعات سعودية المراتب الأولى على مستوى الجامعات العربية، وذلك بحسب تصنيف شانغهاي الدولي ARWU لجامعات العالم، ودخلت جامعتين في قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في التصنيف نفسه.

وتصدرت جامعة الملك عبدالعزيز قائمة الترتيب للجامعات العربية، ودخلت ضمن قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم، بحسب وكالة الأنباء "واس".

وحققت جامعة الملك سعود المرتبة الثانية على المستوى العربي للجامعات، لتكون ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وتبعها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، فيما جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة الخامسة عربياً.

وتفوقت الجامعات السعودية على عدد من الجامعات في عدد من الدول الأجنبية والعربية في التصنيف، من خلال الإنجازات العلمية والتعليمية والبحثية التي حققتها خلال الأعوام الماضية، والتقدم في مخرجاتها التعليمية، التي واكبت التطور العلمي والتقني، بحسب الوكالة.

يذكر أن تصنيف شانغهاي العالمي للجامعات يعرف بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) ويعد التصنيف الأكثر اعتماداً، ويقوم على معايير الأداء ويتعلق بالبحوث العلمية، ويركز على نجاح الخريجين إلى جودة مخرجات التعليم وحجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلتي "ناتشر" و"ساينس" البريطانيتين، ونسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعات في وسائل الإعلام والمجلات العلمية، ونسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى الأداء الأكاديمي في إطاره الشامل.

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