أخبار عاجلة

صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : ك/ عماد متعب من المهجمين اللي بيتحركوا بشكل ممتاز -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة : ربنا وهبني موهبة السرعة .. ومثلي الأعلي مارسيلو -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح -
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي -
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري -
سعفان الصغير: أفضل حارس مرمى في مصر "محمد الشناوي" والباقي كله شبه بعض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الجبير: اتفاق السودان اللبنة الأولى في بناء دولة"متمكنة أمنياً واقتصادياً"

Google+ Print

الرياض – مباشر: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، أن اتفاق السودان هو اللبنة الأولى التي ستسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وقال عادل بن أحمد الجبير، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" اليوم السبت: "المملكة كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية ودعمها الجهود التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الأفريقي امتداداً لهذا النهج".

وأشار الوزير الجبير إلى تطلع المملكة لأن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية التي تستهدف استقراره.

وأكد أن استقرار السودان هو جزء مهم من استقرار المنطقة ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

ترشيحات

السيرة الذاتية لـ"حمدوك" المرشح لتولي رئاسة الحكومة السودانية

العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يوقعان الوثيقة الدستورية

أمير مكة يوجه بالقبض على وافدين لتوزيع لحوم جمال نافقة

الفالح يوضح ملابسات استهداف حقل الشيبة بطائرة مسيرة "مفخخة"

أرامكو تعلن عن حريق محدود بأحد مرافق معمل حقل شيبه

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الرئيس الفلسطيني يلزم أعضاء الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها

الرئيس الفلسطيني يلزم أعضاء الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها

الحكومة اللبنانية تستأنف جلساتها بعد انقطاع لـ40 يوما

الحكومة اللبنانية تستأنف جلساتها بعد انقطاع لـ40 يوما

الرئيس هادي يبحث مع قيادات الحكومة والبرلمان التطورات في عدن

الرئيس هادي يبحث مع قيادات الحكومة والبرلمان التطورات في عدن

الأخبار- اليوم .. رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بالسودان يصل الخرطوم تمهيدا لأداء القسم

الأخبار- اليوم .. رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بالسودان يصل الخرطوم تمهيدا لأداء القسم