آبل تعتزم استخدام مواد جديدة في الجيل القادم من ساعتها

أصدرت شركة آبل يوم الخميس نسخة تجريبية جديدة من الإصدار 6 من نظام التشغيل (ووتش أو إس) watchOS، وكعادة المطورين في التنقيب عن خبايا النظام، فقد وجدوا بعض المزايا التي سوف يأتي بها الجيل القادم من ساعات آبل الذكية.

ووجد موقع iHelp BR أن آبل تعتزم إطلاق طرز جديدة من ساعتها الذكية، وكان هذا الموقع قد وجد أيضًا أول أمس الخميس أن النسخة التجريبية الأحدث من نظام (آي أو إس 13) تكشفت عن أن الشركة قد تعلن عن هواتف آيفون الجديدة في 10 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ونشر الموقع البرازيلي صورًا تشير إلى أن آبل تعتزم إطلاق ساعة (آبل ووتش) بطراز جديد مصنوع من السيراميك، وآخر من الألمنيوم. مع الإشارة إلى أن آبل كانت في السابق تستخدم السيراميك في صناعة ساعتها الذكية، ولكنها توقفت عن ذلك في الجيل الرابع من الساعة، أما طراز الألمنيوم فسيكون جديدًا كليًا على ساعات آبل.

ويُرى في الصور؛ التي نشرها موقع iHelp BR، الشاشة التي تعرضها ساعات آبل عادةً في أول تشغيل لها، والتي تحاكي التصميم الخلفي لها، والذي يتضمن اسم الطراز، بالإضافة إلى التوقيع الخاص: (صممتها آبل في كاليفورنيا) Designed by Apple in California.

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وفي الصور أيضًا، يظهر أن الطراز سيكون بقياس 44 ميليمترًا، ولكن موقع iHelper BR وجد أيضًا صورًا لطراز 40 ميليمترًا. وهذا يؤكد أن الجيل الجديد من ساعات آبل سوف يحافظ على أحجام الجيل الحالي: (آبل ووتش سيرس 4) Apple Watch Series 4.

وكانت آبل قد أطلقت أول ساعة لها بطراز من السيراميك في الجيل الثاني من (آبل ووتش)، وكانت باللون الأبيض، وفي الجيل الثالث من الساعة باعت طراز السيراميك بلون فضي. ولكنها تخلت عن طراز السيراميك في الجيل الرابع.

والآن يبدو أن الشركة الأمريكية تعتزم إعادة طراز السيراميك، إلى جانب طراز جديد كليًا من الألمنيوم. مع الإشارة إلى أن آبل لم تستخدم الألمنيوم في أي من منتجاتها الأخيرة، باستثناء بطاقة الائتمان: (آبل كارد) Apple Card.

هذا؛ وليس من الواضح فيما إذ كان طراز الألمنيوم سوف يحل محل طراز الفولاذ المقاوم للصدأ الحالي، أو أنه قد يأتي مرافقًا له.

يُشار إلى أن آبل تستعد للإعلان عن جديدها من الأجهزة المحمولة، بما في ذلك: هواتف آيفون 11، والجيل الخامس من ساعتها الذكية، في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.