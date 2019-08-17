أخبار عاجلة

صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : ك/ عماد متعب من المهجمين اللي بيتحركوا بشكل ممتاز -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة : ربنا وهبني موهبة السرعة .. ومثلي الأعلي مارسيلو -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح -
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي -
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري -
سعفان الصغير: أفضل حارس مرمى في مصر "محمد الشناوي" والباقي كله شبه بعض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

Galaxy Note10+ يحصل على لقب “أفضل شاشة على الإطلاق”

Google+ Print
Galaxy Note10+ يحصل على لقب “أفضل شاشة على الإطلاق” Galaxy Note10+ يحصل على لقب “أفضل شاشة على الإطلاق”

خلص تقرير جديد نشرته شركة (ديسبلاي ميت) DisplayMate – المتخصصة في اختبار الشاشات – أمس الجمعة إلى أن شاشة هاتف (جالاكسي نوت10 بلس) Galaxy Note10+؛ الأحدث من شركة سامسونج، هي الأفضل على الإطلاق في سوق الهواتف الذكية.

ويقدم هاتف Galaxy Note10+، الذي أُعلن عنه إلى جانب أخيه الأصغر Galaxy Note10 في 7 آب/ أغسطس الجاري، شاشة من نوع Dynamic AMOLED بقياس 6.8 بوصات وبدقة 3040×1440 بكسل، وتمتاز الشاشة بأنها تضم الكاميرا الأمامية داخلها.

واختبر رئيس شركة DisplayMate (ريموند سونيرا) الهاتف وشاشته ونشر تقريرًا خاصًا يستعرض المزايا التي تجعل شاشة Galaxy Note10+ الأفضل بين جميع شاشات الهواتف الذكية الأخرى. وقال: إن الهاتف يحصل على أعلى درجة على الإطلاق، وهي: Excellent A+.

ويبحث مشترو الهواتف الذكية عادةً عن مجموعة متنوعة من الميزات عند اختيار الهاتف، ولكن تعد نوعية الشاشة أبرزها، فمن الأهمية بمكان أن تكون الشاشة ذات جودة عالية فهذه الجودة تحدد إمكانية قراءة النصوص، ومظهر الصور والرسوميات، والقدرة على العمل جيدًا في ضوء الشمس الساطع وغيرها من الظروف الصعبة.

ومن جانبها قالت سامسونج في منشور على مدونتها إنه بعد عملية تقييم شاملة، خلصت شركة DisplayMate إلى أن Galaxy Note10+ يمتلك شاشة هي الأكثر إبداعًا والأفضل أداءً على الإطلاق مقارنةً بأي شاشة اختبرتها DisplayMate.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وخلال التقييم، قال سونيرا: إن أحدث هاتف رائد من سامسونج على تفوق على سابقيه في العديد من الفئات الرئيسية، بما في ذلك السطوع، ونسبة الانعكاس، ودقة اللون، وتقليل الإضاءة الزرقاء.

وبدعم مستوى سطوع قدره 1,308 شمعة، فإن شاشة هاتف Galaxy Note10+ تمتاز بأنها أفضل من حيث السطوع بما يقرب من 25% مقارنةً بهاتف (جالاكسي نوت9)، الأمر الذي يقدم أفضل تجربة في ظروف الإضاءة المختلفة، خاصةً في الخارج وتحت أشعة الشمس المباشرة. كما أن مستوى انعكاس الضوء عن الشاشة بنسبة 4.3% هو الأقل بين جميع الهواتف التي اختبرها DisplayMate حتى الآن.

هذا، وسوف تبدأ سامسونج طرح هاتف Galaxy Note10+ الجديد، إلى جانب هاتف Galaxy Note10، للبيع اعتبارًا من 23 آب/أغسطس الجاري في أسواق مختارة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
تعرف على قائمة ألعاب خدمة Stadia المرتقبة من جوجل

تعرف على قائمة ألعاب خدمة Stadia المرتقبة من جوجل

جوجل تحدد موعد إتاحة عروض يوتيوب الأصلية مجانًا للجميع

جوجل تحدد موعد إتاحة عروض يوتيوب الأصلية مجانًا للجميع

3 نصائح لمساعدة مستخدمي أجهزة آبل على حماية خصوصية حساب جوجل

3 نصائح لمساعدة مستخدمي أجهزة آبل على حماية خصوصية حساب جوجل

أمريكا تعلن رسميًا منح هواوي 90 يومًا أخرى للشراء من موردين أمريكيين

أمريكا تعلن رسميًا منح هواوي 90 يومًا أخرى للشراء من موردين أمريكيين