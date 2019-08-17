الداخلية اليمنية تعلق العمل بسلطات الجوازات بعد تمرد قوات الانتقالي الجنوبي

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية، عن بيان للوزارة أن "إعلان تعليق العمل يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميلشيا التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن، وعطفاً على التوجيهات الصادرة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري".

ودعت الوزارة في بيانها "جميع الضباط والصف والأفراد، وكافة منتسبي الوزارة، الوقوف صفا واحدا لمواجهة الانقلاب المسلح على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله، امتثالاً لنداء الواجب وبراء بالقسم الوطني".