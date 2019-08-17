أخبار عاجلة

صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : ك/ عماد متعب من المهجمين اللي بيتحركوا بشكل ممتاز -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة : ربنا وهبني موهبة السرعة .. ومثلي الأعلي مارسيلو -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح -
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي -
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري -
سعفان الصغير: أفضل حارس مرمى في مصر "محمد الشناوي" والباقي كله شبه بعض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الجبير: السعودية تؤمن بأهمية استقرار السودان

Google+ Print
الجبير: السعودية تؤمن بأهمية استقرار السودان الجبير: السعودية تؤمن بأهمية استقرار السودان

وقال الجبير، خلال مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم، على هامش مشاركته في حفل التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري"نؤمن بضرورة الحفاظ على استقرار السودان وحمايته من أي تدخلات خارجية".

وأكد الجبير على استمرار دعم السودان ماديا، عبر "صندوق التنمية السعودي".

وأضاف الجبير في سلسلة تغريداتعلى تويتر أن تؤمن بضرورة الحفاظ على استقرار السودان"نؤمن بضرورة الحفاظ على استقرار السودان وحمايته من أي تدخلات خارجية،  واعتبر استقرار السودان جزءا مهما من استقرار المنطقة، ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وأكد الجبير أن بلاده كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية.

ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج

د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج

بالفيديو... اعتداء على امرأة في مكة المكرمة والشرطة السعودية تتدخل

بالفيديو... اعتداء على امرأة في مكة المكرمة والشرطة السعودية تتدخل

بيان عاجل من الشرطة السعودية بعد "اختفاء طفل" وتفعيل "الشفرة الوردية"

بيان عاجل من الشرطة السعودية بعد "اختفاء طفل" وتفعيل "الشفرة الوردية"

تمهيدا لتحرك كبير... "أرامكو" السعودية تخاطب البنوك

تمهيدا لتحرك كبير... "أرامكو" السعودية تخاطب البنوك