الشاهد للشعب التونسي: لم نقل إن الحال يتبدل بين ليلة ونهار

وكتب رئيس الحكومة التونسية على حسابه الرسمي بـ "فيسبوك"، "احنا عمرنا ما غلطنا للتوانسة والا قلنا لهم اللي كل شيء ينجم يتبدل بين ليلة ونهار".

وأضاف الشاهد، "بالعكس احنا اخترنا المصارحة ومن أول نهار قلنا للتوانسة إن تغيير مسار بلاد كانت ماشية نحو الإفلاس ولازم وقت وتحتاج إلى شجاعة كبيرة لكي تأخذ قرارات إصلاحية جذرية مش مجرد ترقيعات".

وأوضح أن "القرارات هذه لازمها تضحية من كل مواطن معي و ضدي".

وأكد أنه "رغم الصّعوبات والعراقيل، والتعطيل عملنا حاجات كثيرة في طريق الإصلاح وإصرارنا على الإصلاح الجذري للمنظومة مازال متواصل".

وفي وقت سابق، حذر نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، حافظ السبسي، الممثل القانوني لحزب "نداء تونس" من أن الوضع في البلاد بات خطيرا.

ودعا حافظ، رئيس الحكومة والوزراء الذين قدموا ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية والتشريعية بضرورة الاستقالة الفورية من مناصبهم.

وقال حافظ السبسي: "إن طبيعة المرحلة الراهنة تقتضي اتخاذ قرارات فورية تضمن للبلاد الأمن والاستقرار".

وفي السياق ذاته، رفضت هيئة الانتخابات التونسية، الثلاثاء، 66 طلبا للترشح من إجمالي 97 طلب ترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر الممثل القانوني لـ"نداء تونس" أن حكومة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي التزمت عدم الترشح لانتخابات 2011 حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وحرة وتكون للحكومة مصداقيتها.

يذكر أن ترشيحات كل من رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الذي رشحته "حركة النهضة"، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه "تحيا تونس"، قد تقدمت منذ أيام.

وأكد الشاهد في تصريحات للصحافيين إثر تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة، قائلا: "من يريد أن أقدم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة، وهذا هروب من المسؤولية".