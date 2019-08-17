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القوى العاملة بمصر تتلقى غداً طلبات لـ100 وظيفة في السعودية

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القوى العاملة بمصر تتلقى غداً طلبات لـ100 وظيفة في السعودية القوى العاملة بمصر تتلقى غداً طلبات لـ100 وظيفة في السعودية

القاهرة – مباشر: تبدأ وزارة القوى العاملة، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بمهنة جزار دواجن لشركة المراعي بمدينة حائل بالمملكة العربية .

وقال الوزير محمد سعفان -في بيان اليوم السبت - إن المرتب الأساسي لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريالات سعودية شهريا، فضلا عن 400 ريال بدل طعام، أي بما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصري.

وأضاف أن التعاقد يشمل أيضا توفير المسكن لأعزب مؤمن من الشركة، وتأمين صحي، وعقد للعمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهابا وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة السعودية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأوضح سعفان، أنه يشترط في المتقدم خبرة مثبتة من 3 إلى 4 سنوات في مهنة جزار دواجن، وأن يكون السن من 25 إلى 40 سنة، ومؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة، ويجتاز المتقدم الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة السعودية المختصة.

وتابع الوزير أن الطلبات تقدم من غد الأحد، حتى الخميس المقبل، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة.

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