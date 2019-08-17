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بعد أنباء تصفيته في خلافات داخلية… الحوثي يكشف عن القاتل الحقيقي لشقيقه

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بعد أنباء تصفيته في خلافات داخلية… الحوثي يكشف عن القاتل الحقيقي لشقيقه بعد أنباء تصفيته في خلافات داخلية… الحوثي يكشف عن القاتل الحقيقي لشقيقه

وقال الحوثي في كلمة متلفزة، مساء اليوم السبت، إن الشهيد إبراهيم بدر الدين الحوثي، لم يكن يتحرك بحماية أمنية، وكان يتحرك بأنشطة ذات طابع خيري واجتماعي.

وتابع الحوثي في كملته:

الشهيد إبراهيم الحوثي كان يعيش وضعًا طبيعيًا كأي مواطن يمني، ولهذا عمد العدوان لاستهدافه ليظهر كأنه قام بإنجاز وخرق أمني.

وأضاف زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، قائلا:

الشهيد إبراهيم الحوثي وكل رفاقه الشهداء، هم دليل على إفلاس تحالف العدوان واعتماده على الجرائم نتيجة للفشل الذي يعانون منه في تحقيق أهدافهم.

وسبق أن قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن خلافات بين قيادات جماعة "أنصار الله" وراء مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي.

وأضاف أن إبراهيم الحوثي "تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا وخلاف بين القيادات"، وفقا لما نشرته "العربية"، في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وأشار التحالف إلى أن "عملية تصفية شقيق زعيم الميليشيات تمت في أحد معاقل "الحوثيين" في حي حدة في صنعاء، موضحا أن "القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، نعت الجمعة قبل الماضي، الموافق العاشر من الشهر الجاري، إبراهيم بدر الدين الحوثي، الذي قتل على يد ما أسمته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي".

وأكدت الجماعة، في بيان "أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي"، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة"، وذلك حسب قناة "المسيرة نت".

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