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ممثل الاتحاد الأوروبي: اتفاق السودان لا يلبي تطلعات الجميع

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وأكد وزير خارجية فنلندا، بيكو هافيستا، كونه ممثل اللاتحاد الأوروبي في كلمة ضمن مراسم التوقيع على الاتفاق "هذا الاتفاق لا يمكن أن يلبي تطلعات كل الناس، لكنه فرصة لتحقيق السلام داخل السودان".

وأضاف" لابد أن تكون هناك حكومة مدنية وحكام مدنيون حتى يكون هناك نجاح لهذه المبادرة ولهذا الاتفاق، وكل الفرقاء السياسيين لابد أن يتفقوا حول هذه الاتفاقية، فهي شاملة ولا يوجد أفضل منها"

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

هذا ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية.

وشهد التوقيع على الوثيقة من المجلس العسكري نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ومن الشهود الموقعين على المراسم رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، ووزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير خليل إبراهيم الزوادي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، وممثل دول الترويكا.

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