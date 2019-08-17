الفالح يوضح ملابسات استهداف حقل الشيبة بطائرة مسيرة "مفخخة"

الرياض - مباشر: أوضح وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية ملابسات استهداف حقل الشيبة بطائرة مسيرة "مفخخة".

وصرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، بأنه عند السادسة والثلث من، صباح اليوم السبت، تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون " مفخخة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتابع خالد الفالح، أنه نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.

وأكد الفالح، أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي.

وشدد الوزير الفالح، بأن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها.

وأكمل: "أن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران".

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