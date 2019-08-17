العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يوقعان الوثيقة الدستورية

مباشر: وقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير الوثيقة الدستورية.

وأفادت وكالة أنباء السودان "سونا"، اليوم السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وقعان على وثائق المرحلة الانتقالية للدولة.

وبدأت بقاعة الصداقة فعاليات مراسم التوقيع علي الوثائق النهائية للفترة الانتقالية وسط حضور شعبي واقليمي كبير من الوفود المشاركة من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والاقليمية والشخصيات الوطنية والقومية وشخصيات سياسية وشخصيات العمل العام.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ، قد استقبل بمدخل القاعة الرئاسية للاحتفال ، الرؤساء ورؤساء الوزراء، ووزراء الخارجية ،وممثلي الوفود المشاركة في احتفالات البلاد بالتوقيع علي الوثائق النهائية للفترة الانتقالية .

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