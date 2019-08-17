صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في محرر العروض التقديمية Slides بخصم 90%

الاشتراك مدى الحياة في محرر العروض التقديمية Slides ـــــــ Slides Pro Plus Plan: Lifetime Subscription

الوصول إلى أدوات مختلفة لتسهيل تخصيص العرض التقديمي (Pitch Deck) وتصميمه بنقرة واحدة.

دعم عدد زوار غير محدود، مما يساعدك على الوصول إلى الأشخاص المناسبين لتمويل مشروعك، أو شركتك الناشئة من خلال التعرف على من يشاهدون العرض التقديمي (Pitch Deck) الخاص بك.

تضمين مقاطع صوتية، ومقاطع فيديو في العرض التقديمي لجذب المستثمرين المحتملين بسهولة.

تقديم تحليلات متقدمة لعرضك التقديمي مما يساعدك على تحسينه باستمرار.

الحصول على التحديثات، والتصاميم الحديثة.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 540 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49 دولارًا فقط!

نسبة الخصم: 90%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

في عالم الشركات الناشئة، والتسويق، والأعمال التجارية بشكل عام؛ يُعتبر العرض التقديمي (Pitch Deck) الوسيلة اﻷكثر أهمية للتواصل مع الجمهور، ولكن لا يوجد إلا عدد قليل من الأدوات التي تتميز بتقديم (Pitch Deck) جيد يساعدك على تقديم أفكارك بطريقة مميزة وأنيقة لجذب المستثمرين والشركاء.

يُعرف (Pitch Deck) بأنه عرض تقديمي موجز؛ يستخدم لتزويد جمهورك بنظرة عامة سريعة عن خطة عملك، وعادةً ما يستخدم أثناء الاجتماعات المباشرة، أو عبر الإنترنت مع المستثمرين المحتملين، والعملاء، والشركاء، والمؤسسين المشاركين.

إذا كان عملك يتطلب إنشاء الكثير من العروض التقديمية (Pitch Decks) فيمكنك الاستفادة من الاشتراك مدى الحياة في محرر العروض التقديمية Slides مع خصم يصل إلى 90%.

تبلغ تكلفة الاشتراك في Slides Pro Plus مدى الحياة 540 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة للحصول عليها مقابل 49 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 90 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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كما يمكنك الاشتراك لمدة عام واحد مقابل 29 دولارًا فقط بدلًا من 108 دولارات أي بخصم يصل إلى 73% من السعر المعتاد للاشتراك السنوي.

تتيح لك خطة Slides Pro Plus الوصول إلى أدوات مختلفة تجعل من السهل تخصيص العرض التقديمي (Pitch Deck) الخاص بك، وتصميمه بنقرة واحدة دون الحاجة إلى مصمم محترف.

كما تدعم عدد غير محدود من الزوار، ويمكنك حتى تتبع معلومات المشاهدة لكل زائر، مما يساعدك في الوصول إلى الأشخاص المناسبين لتمويل مشروعك، أو شركتك الناشئة من خلال التعرف على من يشاهدون العرض التقديمي (Pitch Deck) الخاص بك.

لجعل عملية التصميم أسرع وأسهل، يمكنك اختيار إعداد مسبق، أو إنشاء مجموعات تصميم خاصة بك. كما يمكنك الاحتفاظ بعلامات تبويب على معلومات وإجراءات كل زائر للعرض. كما يمكنك تضمين مقاطع صوتية، ومقاطع فيديو في العرض التقديمي لجذب المستثمرين المحتملين، بالإضافة إلى توفير تحليلات متقدمة لعرضك التقديمي مما يساعدك على تحديد ما يجب تحسينه.

الحصول على الصفقة: من هنا.