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المشاركون في مراسم توقيع وثيقة السودان الدستورية..مصر بالقائمة

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المشاركون في مراسم توقيع وثيقة السودان الدستورية..مصر بالقائمة المشاركون في مراسم توقيع وثيقة السودان الدستورية..مصر بالقائمة

مباشر: تشارك العديد من الدول في مراسم توقيع وثيقة السودان الدستورية، المقرر لها اليوم السبت.

وأكدت وكالة أنباء السودان "سونا"، اليوم، وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، والوفد المرافق له للمشاركة في احتفالات البلاد بالتوقيع علي وثائق الفترة الانتقالية.

وكان في استقبال آبي أحمد علي، بمطار الخرطوم الفريق أول ركن جمال عمر رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق أول ركن احمد علي.

كما توجه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، صباح اليوم، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح ، رئيس جمهورية العربية، ورئيس الاتحاد الإفريقي، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان.

ومن المقرر، أن يقوم مصطفى مدبولي التأكيد على دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية والرخاء، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما أشارت "سونا"، إلى وصول وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبي محمد سيالة إلى الخرطوم للمشاركة في حفل توقيع وثائق المرحلة الانتقالية أيضا.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، بوقت سابق من اليوم، مشاركة المملكة العربية السعودية في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم، المقرر عقده، اليوم السبت، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لهذا الاتفاق.

ترشيحات

وثيقة السودان الدستورية تحدد سلطات مجلس السيادة المجلس العسكري بالسودان: تشديد الرقابة على حركة رؤوس الأموال الوثيقة الدستورية بالسودان تحدد مهام "المخابرات" وسلطة إعلان الحرب

مباشر (اقتصاد)

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