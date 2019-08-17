أخبار عاجلة

صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح -
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي -
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري -
سعفان الصغير: أفضل حارس مرمى في مصر "محمد الشناوي" والباقي كله شبه بعض -
صبري المنياوي: جماهير الإسماعيلي داعم كبير للفريق وننتظر مساندتهم الموسم المقبل -
باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب -
د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بالفيديو... مشاجرة عند مدخل ناد ليلي تنتهي بإطلاق نار بدم بارد

Google+ Print
بالفيديو... مشاجرة عند مدخل ناد ليلي تنتهي بإطلاق نار بدم بارد بالفيديو... مشاجرة عند مدخل ناد ليلي تنتهي بإطلاق نار بدم بارد

ويظهر مقطع الفيديو شابان وهما يعتديان على صاحب ناد ليلي، حيث يقوم أحدهم بإطلاق النار على القدمية ويلقيه أرضا.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن بلاغا ورد فجر اليوم لمديرية شرطة جنوب عمان حول قيام شخصين من ذوي الأسبقيات الجرمية بالاعتداء بالضرب على أحد الأشخاص أثناء وجوده في منطقة الصويفية وقيام أحدهما بإطلاق عدة عيارات نارية على قدميه إثر خلافات سابقة بينهم وهو ما ظهر خلال جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الناطق الإعلامي ان فريق تحقيقي من إدارة البحث الجنائي باشر التحقيق في القضية والبحث عن مطلق النار ومن معه حيث تمكنوا من القاء القبض على مطلق النار وبوشر التحقيق معه فيما البحث جارٍ عن الشخص الاخر الذي كان برفقته. وفقا لموقع "الرأي". الأردنية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
رئيس نادي الشمس: كنت أتمنى من "حسن قداح" إبداء رغبته داخل النادي وليس عبر فيديو

رئيس نادي الشمس: كنت أتمنى من "حسن قداح" إبداء رغبته داخل النادي وليس عبر فيديو

بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

شاهد.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتسلل مسلحين من شمال قطاع غزة

شاهد.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتسلل مسلحين من شمال قطاع غزة

اخر النهار | بالفيديو تامر امين يرد علي كل الاقاويل التي تناولت علاقته ب شركاء الوطن الاخوة المسيحين

اخر النهار | بالفيديو تامر امين يرد علي كل الاقاويل التي تناولت علاقته ب شركاء الوطن الاخوة المسيحين