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السيسي: أنا ضد الفوضى ولن أترك لابني جنيها

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السيسي: أنا ضد الفوضى ولن أترك لابني جنيها السيسي: أنا ضد الفوضى ولن أترك لابني جنيها

وقال ، خلال حضوره افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "ياريت الناس تفتكر أنى مش ضد حد .. لا والله.. أنا ضد الفوضى والإهمال واللادولة، وكل الناس فى أهلى وإخواتى، إنما الناس بتعمل اللى هى عايزاه وده لا يليق بمصر، ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته".

ونفى السيسي وجود نية لإنشاء مزارع سمكية في البحيرات، وأكد أنه لن يترك لابنه ولا لنفسه جنيها واحدا، في إشارة لضرورة وقف إهدار المال وعدم الانضباط.

وذكر نصا: "مش هنعمل مزارع سمك فى البحيرات، ولازم المياه تكون نظيفة، والله العظيم أنا مش هاسيب لابنى جنيه ولا لنفسى، وده معناه أنا عارف كويس أوى أن اللى بياخد حاجة من الاستيلاء وغيره حرام، ولابد من إيقاف الهدر، وعدم الانضباط".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح، اليوم السبت، عددا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.

تأتى الصوب الجديدة، ضمن المشروع القومي للصوب الزراعية، الذي تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

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