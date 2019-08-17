جوجل تسحب 85 تطبيق أندرويد ضار من متجرها

أزالت شركة جوجل 85 تطبيقًا من متجرها لتطبيقات أندرويد المسمى جوجل بلاي (Google Play)، وذلك بعد أن وجد باحثو شركة الأمن تريند مايكرو Trend Micro العشرات من تطبيقات أندرويد الدعائية المتخفية على شكل تطبيقات لتحرير الصور والألعاب.

وتعرض هذه التطبيقات إعلانات بملء الشاشة وغير قابلة للتخطي كجزء من مخطط لجني الأموال، بحيث دمجت البرامج الإعلانية، المسماة (AndroidOS_Hidenad.HRXH)، في تطبيقات التصوير والألعاب، وجرى تثبيتها أكثر من 8 ملايين مرة.

واستغلت التطبيقات وظائف أندرويد الشائعة لاكتشاف متى يلغي المستخدم قفل الهاتف، مما أدى إلى عرض إعلانات متكررة بشكل كبير، وكان من الصعب تخطيها.

وتعمد التطبيقات إلى النقر بشكل سري على الإعلانات في الخلفية دون علم المستخدم لتوليد إيرادات الإعلانات.

واكتشف الباحثون أن التطبيقات تحتفظ بسجل عند تثبيتها وتظل خامدة لمدة نصف ساعة تقريبًا، ومن ثم تخفي أيقوناتهم على الشاشة الرئيسية مع استبدالها باختصار، مما يمنع المستخدم من حذف التطبيق، ليظل التطبيق يعمل على الهاتف.

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وبصرف النظر عن عرض الإعلانات التي يصعب إغلاقها، فإن التطبيقات تستخدم تقنيات فريدة لتجنب الكشف من خلال سلوك المستخدم، كما أنها تتضمن تعليمات برمجية تتحقق من أنها لا تعرض الإعلانه نفسه بشكل متكرر جدًا.

وقالت شركة تريند مايكرو: تعرض هذه التطبيقات الإعلانات بوضع ملء الشاشة، وتجبر المستخدم على رؤية الإعلان بأكمله قبل أن يتمكن من إغلاقه أو العودة إلى التطبيق نفسه.

وقدمت شركة الأمن قائمة بالتطبيقات، بما في ذلك (Super Selfie Camera)؛ و (Cos Camera)؛ و (Pop Camera)؛ و (One Stroke Line Puzzle)، بحيث يمتلك كل تطبيق من هذه التطبيقات مليون عملية تثبيت.

وتؤثر هذه البرامج الإعلانية بشكل مثالي على الهواتف العاملة بإصدارات قديمة من أندرويد، إذ إن أندرويد 8.0 والإصدارات الأحدث تتضمن وظيفة تطلب تأكيد المستخدم قبل السماح لأحد التطبيقات بإنشاء اختصار، مما ينبه المستخدم إلى النشاط المخفي للتطبيق.

وتؤكد جوجل بشكل متكرر على أنها تتخذ إجراءات لمنع البرامج الضارة والبرامج الإعلانية من الوصول إلى متجرها لتطبيقات أندرويد.