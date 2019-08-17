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بالفيديو.. وزير خارجية تركيا يفاجئ السودانيين في الشوارع

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بالفيديو.. وزير خارجية تركيا يفاجئ السودانيين في الشوارع بالفيديو.. وزير خارجية تركيا يفاجئ السودانيين في الشوارع

وخلال جولته، تبادل تشاووش أوغلو، أمس الجمعة، الحديث مع مجموعة من المواطنين، مقدما لبائعات الشاي هدايا عبارة عن حافظات للمياه وشاي وقهوة تركية، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأعربت السيدات عن شكرهن للوزير وإلى تركيا.

ووصل تشاووش أوغلو، أمس الجمعه، إلى الخرطوم، لحضور مراسم التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى، وثيقة الإعلان الدستوري، بوساطة من الاتحاد الأفريقي. واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

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